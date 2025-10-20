Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу : Либериа — Эредиано , 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Edgardo Baltodano Briceno .

Превью матча Либериа — Эредиано

Команда Либериа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Эредиано, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда Либериа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эредиано забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Эредиано, в том матче победу одержали хозяева.