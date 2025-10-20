Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Либериа - Эредиано 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: ЛибериаЭредиано, 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Edgardo Baltodano Briceno.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Edgardo Baltodano Briceno
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Либериа
35'
Завершен
1 : 0
20 октября 2025
Эредиано
Смотреть онлайн
Либериа icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Либериа - Угловой
9'
Угловой
Эредиано - Угловой
14'
Угловой
Эредиано - Угловой
21'
Угловой
Эредиано - Угловой
27'
Угловой
Либериа - Угловой
35'
Либериа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Эредиано - Угловой
64'
Угловой
Эредиано - Угловой
89'
Угловой
Либериа - Угловой
89'
Угловой
Либериа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Либериа — Эредиано

Команда Либериа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Эредиано, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда Либериа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эредиано забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Эредиано, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Либериа
Либериа
Эредиано
Либериа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.09.2025
Эредиано
Эредиано
1:0
Либериа
Либериа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Либериа Либериа
51%
Эредиано Эредиано
49%
Атаки
109
109
Угловые
4
5
Фолы
7
9
Удары (всего)
6
0
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
6
1
Игры 13 тур
20.10.2025
Алахуэленсе
2:0
Депортиво Саприсса
Завершен
20.10.2025
Либериа
1:0
Эредиано
Завершен
19.10.2025
Зеледон
1:3
Сан Карлос
Завершен
19.10.2025
Пунтаренас
1:1
Картагинес
Завершен
Комментарии к матчу
