Смотреть онлайн Пунтаренас - Картагинес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу: Пунтаренас — Картагинес, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lito Perez.
Превью матча Пунтаренас — Картагинес
Команда Пунтаренас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-13. Команда Картагинес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-10. Команда Пунтаренас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Картагинес забивает 2, пропускает 1.