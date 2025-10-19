Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Пунтаренас - Картагинес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: ПунтаренасКартагинес, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lito Perez.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Lito Perez
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Пунтаренас
90+5'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Картагинес
59'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Картагинес icon
59'
Пунтаренас icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Картагинес - Угловой
43'
Угловой
Картагинес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Картагинес - Угловой
59'
Картагинес - 1-ый Гол
65'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
79'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
88'
Угловой
Картагинес - Угловой
90'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
90+5'
Пунтаренас - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Пунтаренас — Картагинес

Команда Пунтаренас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-13. Команда Картагинес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-10. Команда Пунтаренас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Картагинес забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Пунтаренас Пунтаренас
63%
Картагинес Картагинес
37%
Атаки
89
49
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
18
8
Удары в створ ворот
2
2
Игры 13 тур
20.10.2025
Алахуэленсе
2:0
Депортиво Саприсса
Завершен
20.10.2025
Либериа
1:0
Эредиано
Завершен
19.10.2025
Зеледон
1:3
Сан Карлос
Завершен
19.10.2025
Пунтаренас
1:1
Картагинес
Завершен
Комментарии к матчу
