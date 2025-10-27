Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу : Алахуэленсе — Зеледон , 14 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Morera Soto .

Превью матча Алахуэленсе — Зеледон

Команда Алахуэленсе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-8. Команда Зеледон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Алахуэленсе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Зеледон забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Зеледон, в том матче победу одержали хозяева.