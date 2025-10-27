Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Алахуэленсе - Зеледон 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: АлахуэленсеЗеледон, 14 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Morera Soto.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Alejandro Morera Soto
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Алахуэленсе
16'
55'
90+1'
Завершен
3 : 2
27 октября 2025
Зеледон
45+2'
90+7'
Смотреть онлайн
Алахуэленсе icon
16'
Зеледон icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Алахуэленсе icon
55'
Алахуэленсе icon
90+1'
Зеледон icon
90+7'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
16'
Алахуэленсе - 1-ый Гол
21'
Угловой
Зеледон - Угловой
28'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
36'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
43'
Угловой
Зеледон - Угловой
44'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
45+2'
Зеледон - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
55'
Угловой
Зеледон - Угловой
55'
Алахуэленсе - 3-ий Гол
60'
Угловой
Зеледон - Угловой
79'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
85'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
90+1'
Алахуэленсе - 4-ый Гол
90+7'
Зеледон - 5-ый Гол
90+13'
Угловой
Алахуэленсе - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Алахуэленсе — Зеледон

Команда Алахуэленсе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-8. Команда Зеледон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Алахуэленсе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Зеледон забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Зеледон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Алахуэленсе
Алахуэленсе
Зеледон
Алахуэленсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.09.2025
Зеледон
Зеледон
2:1
Алахуэленсе
Алахуэленсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Алахуэленсе Алахуэленсе
58%
Зеледон Зеледон
42%
Атаки
105
83
Угловые
7
4
Фолы
14
14
Удары (всего)
13
9
Удары мимо ворот
12
8
Удары в створ ворот
6
3
Игры 14 тур
27.10.2025
Алахуэленсе
3:2
Зеледон
Завершен
26.10.2025
Депортиво Саприсса
2:1
Пунтаренас
Завершен
Комментарии к матчу
