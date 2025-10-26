Смотреть онлайн Депортиво Саприсса - Пунтаренас 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Чемпионат Коста-Рики по футболу: Депортиво Саприсса — Пунтаренас, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рикардо Саприсса Айма.
Превью матча Депортиво Саприсса — Пунтаренас
Команда Депортиво Саприсса в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-8. Команда Пунтаренас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Депортиво Саприсса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пунтаренас забивает 1, пропускает 1.