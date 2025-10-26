Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Саприсса - Пунтаренас 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЧемпионат Коста-Рики по футболу: Депортиво СаприссаПунтаренас, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рикардо Саприсса Айма.

МСК, 14 тур, Стадион: Рикардо Саприсса Айма
Чемпионат Коста-Рики по футболу
Депортиво Саприсса
10'
52'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Пунтаренас
90+7'
Депортиво Саприсса icon
10'
Счет после первого тайма 1:0
Депортиво Саприсса icon
52'
Пунтаренас icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
4'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
10'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
10'
Депортиво Саприсса - 1-ый Гол
15'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
16'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
19'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
21'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
26'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
35'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
41'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
41'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
43'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
52'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
52'
Депортиво Саприсса - 2-ой Гол
58'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
73'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
76'
Угловой
Депортиво Саприсса - Угловой
86'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
90'
Угловой
Пунтаренас - Угловой
90+7'
Пунтаренас - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Депортиво Саприсса — Пунтаренас

Команда Депортиво Саприсса в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-8. Команда Пунтаренас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Депортиво Саприсса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пунтаренас забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Саприсса Депортиво Саприсса
55%
Пунтаренас Пунтаренас
45%
Атаки
81
86
Угловые
10
9
Фолы
12
11
Удары (всего)
7
12
Удары мимо ворот
11
11
Удары в створ ворот
4
6
Игры 14 тур
27.10.2025
Алахуэленсе
3:2
Зеледон
Завершен
26.10.2025
Депортиво Саприсса
2:1
Пунтаренас
Завершен
Комментарии к матчу
