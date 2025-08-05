Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн УМЕСИТ - Пласа Амадор 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: УМЕСИТПласа Амадор, 3 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Futuras Promesas.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Futuras Promesas
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
УМЕСИТ
Завершен
0 : 2
05 августа 2025
Пласа Амадор
51'
70'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Пласа Амадор icon
51'
Пласа Амадор icon
70'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
37'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
45+1'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
51'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
51'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
54'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
56'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
59'
Угловой
УМЕСИТ - Угловой
67'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
69'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
70'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
83'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
90+2'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2

Превью матча УМЕСИТ — Пласа Амадор

История последних встреч

УМЕСИТ
УМЕСИТ
Пласа Амадор
УМЕСИТ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.01.2026
УМЕСИТ
УМЕСИТ
1:0
Пласа Амадор
Пласа Амадор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
УМЕСИТ УМЕСИТ
44%
Пласа Амадор Пласа Амадор
56%
Атаки
96
94
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
3
Игры 3 тур
04:30
Верагуас
-:-
Сан-Франциско
Предстоящая
02.02.2026
Спортинг Сан-Мигелито
0:2
Арабе Юнидо
Завершен
02.02.2026
ФК Эррера
1:1
Чоррильо
Завершен
01.02.2026
Пласа Амадор
0:1
Тауро
Завершен
01.02.2026
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
0:0
Унион Кокле
Завершен
31.01.2026
Альянса де Панама
2:1
УМЕСИТ
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA