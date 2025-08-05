05.08.2025
Смотреть онлайн УМЕСИТ - Пласа Амадор 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: УМЕСИТ — Пласа Амадор, 3 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Futuras Promesas.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Futuras Promesas
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Завершен
0 : 2
05 августа 2025
Пласа Амадор
51'
70'
Пласа Амадор
51'
Пласа Амадор
70'
Текстовая трансляция
34'
Пласа Амадор - Угловой
37'
Пласа Амадор - Угловой
45+1'
Пласа Амадор - Угловой
51'
Пласа Амадор - Угловой
51'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
54'
Пласа Амадор - Угловой
56'
Пласа Амадор - Угловой
59'
УМЕСИТ - Угловой
67'
Пласа Амадор - Угловой
69'
Пласа Амадор - Угловой
70'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
83'
Пласа Амадор - Угловой
90+2'
Пласа Амадор - Угловой
Превью матча УМЕСИТ — Пласа Амадор
История последних встреч
УМЕСИТ
Пласа Амадор
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.01.2026
УМЕСИТ
1:0
Пласа Амадор
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
96
94
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу