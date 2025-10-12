Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Чоррильо 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: КА Индепендьенте Ла-ЧоррераЧоррильо, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Агустин Мукита Санчес.

МСК, 12 тур, Стадион: Эстадио Агустин Мукита Санчес
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
6'
52'
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
Чоррильо
КА Индепендьенте Ла-Чоррера icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
КА Индепендьенте Ла-Чоррера icon
52'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
6'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 1-ый Гол
9'
Угловой
Чоррильо - Угловой
10'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
16'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
33'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
35'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Чоррильо - Угловой
52'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 2-ой Гол
66'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
90'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча КА Индепендьенте Ла-Чоррера — Чоррильо

Команда КА Индепендьенте Ла-Чоррера в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-18. Команда Чоррильо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-9. Команда КА Индепендьенте Ла-Чоррера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чоррильо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Чоррильо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

КА Индепендьенте Ла-Чоррера
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Чоррильо
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Чоррильо
Чоррильо
3:2
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Обзор

Статистика матча

Атаки
67
67
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
8
2
Игры 12 тур
14.10.2025
УМЕСИТ
3:3
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
13.10.2025
Сан-Франциско
2:2
Атлетико Насьональ
Завершен
13.10.2025
ФК Эррера
0:2
Верагуас
Завершен
12.10.2025
Пласа Амадор
0:2
Арабе Юнидо
Завершен
12.10.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
2:0
Чоррильо
Завершен
12.10.2025
Альянса де Панама
2:1
Тауро
Завершен
22.07.2025
Спортинг Сан-Мигелито
0:1
УМЕСИТ
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA