Превью матча КА Индепендьенте Ла-Чоррера — Чоррильо

Команда КА Индепендьенте Ла-Чоррера в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-18. Команда Чоррильо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-9. Команда КА Индепендьенте Ла-Чоррера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чоррильо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Чоррильо, в том матче победу одержали хозяева.