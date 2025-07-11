11.07.2025
Смотреть онлайн Бромли - Ротерхам 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Товарищеские матчи: Бромли — Ротерхам . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кураж.
Текстовая трансляция
1'
Бромли - Угловой
15'
Ротерхам - 1-ый Гол
42'
Бромли - 2-ой Гол
44'
Ротерхам - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 0,0
53'
Ротерхам - Угловой
58'
Ротерхам - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,0
