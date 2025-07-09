09.07.2025
Смотреть онлайн ЕСМТК - Будаёрши 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: ЕСМТК — Будаёрши . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
1'
ЕСМТК - Угловой
31'
ЕСМТК - Угловой
33'
ЕСМТК - Угловой
34'
ЕСМТК - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
ЕСМТК - Угловой
52'
ЕСМТК - Угловой
52'
ЕСМТК - 1-ый Гол
59'
ЕСМТК - Угловой
67'
ЕСМТК - Угловой
69'
Будаёрши - Угловой
73'
ЕСМТК - Угловой
74'
ЕСМТК - Угловой
75'
ЕСМТК - Угловой
76'
ЕСМТК - Угловой
85'
Будаёрши - Угловой
89'
ЕСМТК - Угловой
90'
ЕСМТК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча ЕСМТК — Будаёрши
Статистика матча
Атаки
102
72
Угловые
14
2
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
5
3
