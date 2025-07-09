09.07.2025
Смотреть онлайн Истерн Субурбс (23) - Лайонс (23) 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Истерн Субурбс (23) — Лайонс (23) . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Истерн Субурбс (23)
70'
90+3'
Завершен
2 : 2
09 июля 2025
Лайонс (23)
26'
61'
Текстовая трансляция
18'
Истерн Субурбс (23) - Угловой
26'
Lions FC U23 - 1-ый Гол
36'
Lions FC U23 - Угловой
53'
Lions FC U23 - Угловой
61'
Lions FC U23 - 2-ой Гол
63'
Lions FC U23 - Угловой
70'
Истерн Субурбс (23) - 3-ий Гол
83'
Lions FC U23 - Угловой
85'
Lions FC U23 - Угловой
90+3'
Истерн Субурбс (23) - 4-ый Гол
Превью матча Истерн Субурбс (23) — Лайонс (23)
История последних встреч
Истерн Субурбс (23)
Лайонс (23)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Лайонс (23)
2:0
Истерн Субурбс (23)
Статистика матча
Атаки
106
109
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу