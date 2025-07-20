20.07.2025
Смотреть онлайн Реймс - ОХ Левен 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Реймс — ОХ Левен . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Огюст Делон.
МСК, Стадион: Стад Огюст Делон
Европа - Товарищеские матчи
17'
ОХ Левен - Угловой
33'
ОХ Левен - Угловой
43'
Реймс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
ОХ Левен - 1-ый Гол
49'
ОХ Левен - Угловой
80'
ОХ Левен - Угловой
81'
ОХ Левен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
