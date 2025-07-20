Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Реймс - ОХ Левен 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: РеймсОХ Левен . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Огюст Делон.

МСК, Стадион: Стад Огюст Делон
Европа - Товарищеские матчи
Реймс
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
ОХ Левен
47'
Счет после первого тайма 0:0
ОХ Левен icon
47'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
17'
Угловой
ОХ Левен - Угловой
33'
Угловой
ОХ Левен - Угловой
43'
Угловой
Реймс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
ОХ Левен - 1-ый Гол
49'
Угловой
ОХ Левен - Угловой
80'
Угловой
ОХ Левен - Угловой
81'
Угловой
ОХ Левен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Реймс — ОХ Левен

Реймс Реймс
17
Япония
Кеито Накамура
18
Испания
Серхио Родригес Акьеме
29
Франция
Ewen Jaouen
6
Бельгия
Theo Leoni
87
Мали
Ange Martial Tia
11
Франция
Amine Salama
92
Франция
Abdoul Kone
5
Франция
Николас Паллойс
58
Мали
Тьемоко Диарра
86
Кот-д'Ивуар
Eloge Patrick Zabi Gueu
4
Бельгия
Maxime Busi
ОХ Левен ОХ Левен
1
Бельгия
Tobe Leysen
28
Бельгия
Ewoud Pletinckx
3
Бельгия
Ноэ Дуссенне
34
Швейцария
Roggerio Nyakossi
27
Испания
Oscar Regano
24
Польша
Lukasz Lakomy
4
Бельгия
Биргер Верстраете
10
Франция
Юссеф Мазиз
14
Эритрея
Henok Teklab
19
Нигерия
Chukwubuikem Ikwuemesi
39
Гвинея
Сори Каба

Статистика матча

Владение мячом
Реймс Реймс
50%
ОХ Левен ОХ Левен
50%
Атаки
72
57
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
