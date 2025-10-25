Смотреть онлайн Лира - КВВ Зелзате 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Лира — КВВ Зелзате, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Лира — КВВ Зелзате
Команда Лира в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-5. Команда КВВ Зелзате, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-8. Команда Лира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КВВ Зелзате забивает 1, пропускает 1.