25.10.2025

Смотреть онлайн Хаутвенне - Белисия Билзен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: ХаутвеннеБелисия Билзен, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
Хаутвенне
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Белисия Билзен
43'
90+1'
Белисия Билзен icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
Белисия Билзен icon
90+1'
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
29'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
30'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
31'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
41'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
43'
Белисия Билзен - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
66'
Угловой
Хаутвенне - Угловой
74'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
78'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
83'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
90+1'
Белисия Билзен - 2-ой Гол

Превью матча Хаутвенне — Белисия Билзен

Команда Хаутвенне в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-7. Команда Белисия Билзен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Хаутвенне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Белисия Билзен забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хаутвенне Хаутвенне
51%
Белисия Билзен Белисия Билзен
49%
Атаки
92
94
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
1
5
Игры 9 тур
26.10.2025
Ауд-Хеверле Лёвен II
1:0
SK Roeselare
Завершен
26.10.2025
Диегем Спорт
3:4
Дессель Спорт
Завершен
25.10.2025
Лира
1:0
КВВ Зелзате
Завершен
25.10.2025
Хаутвенне
0:2
Белисия Билзен
Завершен
25.10.2025
Тхес Спорт
1:0
Роял Кнокке
Завершен
25.10.2025
Хоогстратен ВВ
0:1
Тинен
Завершен
25.10.2025
Хассельт
5:0
КФК Мерелбеке
Завершен
24.10.2025
КВК Нинове
2:3
С. Брюгге
Завершен
19.10.2025
Штоккай-Варфусеэ
1:0
Sporting Charleroi U23
Завершен
Комментарии к матчу
