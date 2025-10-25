Смотреть онлайн Хаутвенне - Белисия Билзен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Хаутвенне — Белисия Билзен, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Хаутвенне — Белисия Билзен
Команда Хаутвенне в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-7. Команда Белисия Билзен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Хаутвенне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Белисия Билзен забивает 1, пропускает 1.