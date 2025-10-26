Превью матча Ауд-Хеверле Лёвен II — SK Roeselare

Команда Ауд-Хеверле Лёвен II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-7. Команда SK Roeselare, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Ауд-Хеверле Лёвен II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SK Roeselare забивает 0, пропускает 0.