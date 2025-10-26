Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ауд-Хеверле Лёвен II - SK Roeselare 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: Ауд-Хеверле Лёвен IISK Roeselare, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ден Дрееф.

МСК, 9 тур, Стадион: Ден Дрееф
Бельгия - Первый любительский дивизион
Ауд-Хеверле Лёвен II
13'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
SK Roeselare
Смотреть онлайн
Oud-Heverlee Leuven u23 icon
13'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
13'
Oud-Heverlee Leuven u23 - 1-ый Гол
15'
Угловой
SK Roeselare - Угловой
19'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
24'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
45'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
45'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Угловой
SK Roeselare - Угловой
59'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
69'
Угловой
Oud-Heverlee Leuven u23 - Угловой
83'
Угловой
SK Roeselare - Угловой
83'
Угловой
SK Roeselare - Угловой
90+1'
Угловой
SK Roeselare - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Ауд-Хеверле Лёвен II — SK Roeselare

Команда Ауд-Хеверле Лёвен II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-7. Команда SK Roeselare, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Ауд-Хеверле Лёвен II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SK Roeselare забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Ауд-Хеверле Лёвен II Ауд-Хеверле Лёвен II
45%
SK Roeselare SK Roeselare
55%
Атаки
77
80
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
9
16
Удары в створ ворот
6
1
Игры 9 тур
26.10.2025
Ауд-Хеверле Лёвен II
1:0
SK Roeselare
Завершен
26.10.2025
Диегем Спорт
3:4
Дессель Спорт
Завершен
25.10.2025
Лира
1:0
КВВ Зелзате
Завершен
25.10.2025
Хаутвенне
0:2
Белисия Билзен
Завершен
25.10.2025
Тхес Спорт
1:0
Роял Кнокке
Завершен
25.10.2025
Хоогстратен ВВ
0:1
Тинен
Завершен
25.10.2025
Хассельт
5:0
КФК Мерелбеке
Завершен
24.10.2025
КВК Нинове
2:3
С. Брюгге
Завершен
19.10.2025
Штоккай-Варфусеэ
1:0
Sporting Charleroi U23
Завершен
Комментарии к матчу
