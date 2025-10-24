Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн КВК Нинове - С. Брюгге 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: КВК НиновеС. Брюгге, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
КВК Нинове
3'
26'
Завершен
2 : 3
24 октября 2025
С. Брюгге
35'
42'
47'
КВК Нинове icon
3'
КВК Нинове icon
26'
Cercle Brugge II icon
35'
Cercle Brugge II icon
42'
Счет после первого тайма 2:2
Cercle Brugge II icon
47'
Текстовая трансляция
3'
КВК Нинове - 1-ый Гол
5'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
20'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
20'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
21'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
25'
Угловой
Cercle Brugge II - Угловой
26'
КВК Нинове - 2-ой Гол
35'
Cercle Brugge II - 3-ий Гол
37'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
42'
Cercle Brugge II - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
47'
Cercle Brugge II - 5-ый Гол
51'
Угловой
Cercle Brugge II - Угловой
58'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
61'
Угловой
Cercle Brugge II - Угловой
65'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
72'
Угловой
Cercle Brugge II - Угловой
83'
Угловой
КВК Нинове - Угловой
90+5'
Угловой
Cercle Brugge II - Угловой

Превью матча КВК Нинове — С. Брюгге

Статистика матча

Владение мячом
КВК Нинове КВК Нинове
52%
С. Брюгге С. Брюгге
48%
Атаки
54
56
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
11
11
Игры 9 тур
26.10.2025
Ауд-Хеверле Лёвен II
1:0
SK Roeselare
Завершен
26.10.2025
Диегем Спорт
3:4
Дессель Спорт
Завершен
25.10.2025
Лира
1:0
КВВ Зелзате
Завершен
25.10.2025
Хаутвенне
0:2
Белисия Билзен
Завершен
25.10.2025
Тхес Спорт
1:0
Роял Кнокке
Завершен
25.10.2025
Хоогстратен ВВ
0:1
Тинен
Завершен
25.10.2025
Хассельт
5:0
КФК Мерелбеке
Завершен
24.10.2025
КВК Нинове
2:3
С. Брюгге
Завершен
19.10.2025
Штоккай-Варфусеэ
1:0
Sporting Charleroi U23
Завершен
