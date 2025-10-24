24.10.2025
Смотреть онлайн КВК Нинове - С. Брюгге 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: КВК Нинове — С. Брюгге, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
КВК Нинове
3'
26'
Завершен
2 : 3
24 октября 2025
С. Брюгге
35'
42'
47'
Текстовая трансляция
3'
КВК Нинове - 1-ый Гол
5'
КВК Нинове - Угловой
20'
КВК Нинове - Угловой
20'
КВК Нинове - Угловой
21'
КВК Нинове - Угловой
25'
Cercle Brugge II - Угловой
26'
КВК Нинове - 2-ой Гол
35'
Cercle Brugge II - 3-ий Гол
37'
КВК Нинове - Угловой
42'
Cercle Brugge II - 4-ый Гол
47'
Cercle Brugge II - 5-ый Гол
51'
Cercle Brugge II - Угловой
58'
КВК Нинове - Угловой
61'
Cercle Brugge II - Угловой
65'
КВК Нинове - Угловой
72'
Cercle Brugge II - Угловой
83'
КВК Нинове - Угловой
90+5'
Cercle Brugge II - Угловой
Превью матча КВК Нинове — С. Брюгге
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
54
56
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
11
11
Комментарии к матчу