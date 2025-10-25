Смотреть онлайн Тхес Спорт - Роял Кнокке 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Тхес Спорт — Роял Кнокке, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gemeentelijk Sportpark.
Превью матча Тхес Спорт — Роял Кнокке
Команда Тхес Спорт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Роял Кнокке, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Тхес Спорт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Роял Кнокке забивает 1, пропускает 2.