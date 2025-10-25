Смотреть онлайн Хоогстратен ВВ - Тинен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Хоогстратен ВВ — Тинен, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportcomplex Seminarie.
Превью матча Хоогстратен ВВ — Тинен
Команда Хоогстратен ВВ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-13. Команда Тинен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-13. Команда Хоогстратен ВВ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тинен забивает 1, пропускает 1.