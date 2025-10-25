Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хассельт - КФК Мерелбеке 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: ХассельтКФК Мерелбеке, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Бельгия - Первый любительский дивизион
Хассельт
36'
50'
70'
78'
87'
Завершен
5 : 0
25 октября 2025
КФК Мерелбеке
Hasselt icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Hasselt icon
50'
Hasselt icon
70'
Hasselt icon
78'
Hasselt icon
87'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Hasselt - Угловой
31'
Угловой
Hasselt - Угловой
36'
Hasselt - 1-ый Гол
39'
Угловой
Hasselt - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Hasselt - 2-ой Гол
60'
Угловой
Hasselt - Угловой
65'
Угловой
Hasselt - Угловой
70'
Угловой
Hasselt - Угловой
70'
Hasselt - 3-ий Гол
73'
Угловой
Hasselt - Угловой
73'
Угловой
Hasselt - Угловой
73'
Угловой
Hasselt - Угловой
78'
Hasselt - 4-ый Гол
81'
Угловой
Hasselt - Угловой
83'
Угловой
КФК Мерелбеке - Угловой
83'
Угловой
КФК Мерелбеке - Угловой
86'
Угловой
Hasselt - Угловой
86'
Угловой
Hasselt - Угловой
87'
Hasselt - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Хассельт — КФК Мерелбеке

Команда Хассельт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда КФК Мерелбеке, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Хассельт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФК Мерелбеке забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хассельт Хассельт
66%
КФК Мерелбеке КФК Мерелбеке
34%
Атаки
87
67
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
9
1
Игры 9 тур
26.10.2025
Ауд-Хеверле Лёвен II
1:0
SK Roeselare
Завершен
26.10.2025
Диегем Спорт
3:4
Дессель Спорт
Завершен
25.10.2025
Лира
1:0
КВВ Зелзате
Завершен
25.10.2025
Хаутвенне
0:2
Белисия Билзен
Завершен
25.10.2025
Тхес Спорт
1:0
Роял Кнокке
Завершен
25.10.2025
Хоогстратен ВВ
0:1
Тинен
Завершен
25.10.2025
Хассельт
5:0
КФК Мерелбеке
Завершен
24.10.2025
КВК Нинове
2:3
С. Брюгге
Завершен
19.10.2025
Штоккай-Варфусеэ
1:0
Sporting Charleroi U23
Завершен
Комментарии к матчу
