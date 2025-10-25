Смотреть онлайн Хассельт - КФК Мерелбеке 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Хассельт — КФК Мерелбеке, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Хассельт — КФК Мерелбеке
Команда Хассельт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда КФК Мерелбеке, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Хассельт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФК Мерелбеке забивает 1, пропускает 1.