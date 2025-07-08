Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Касуарина ФК - Хелленик АК 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Дарвин - Премьер-лига: Касуарина ФКХелленик АК . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
Касуарина ФК
45+2'
Завершен
1 : 2
08 июля 2025
Хелленик АК
21'
69'
Хелленик АК icon
21'
Касуарина ФК icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Хелленик АК icon
69'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Касуарина ФК - Угловой
13'
Угловой
Касуарина ФК - Угловой
17'
Хелленик АК - Незабитый пенальти
21'
Хелленик АК - 1-ый Гол
25'
Угловой
Хелленик АК - Угловой
45+2'
Касуарина ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
Касуарина ФК - Угловой
56'
Угловой
Касуарина ФК - Угловой
57'
Угловой
Касуарина ФК - Угловой
69'
Хелленик АК - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Касуарина ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Касуарина ФК — Хелленик АК

Статистика матча

Владение мячом
Касуарина ФК Касуарина ФК
58%
Хелленик АК Хелленик АК
42%
Атаки
63
83
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
9
9
