24.08.2025

Смотреть онлайн Роданж - ФК 03 Дифферданж 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: РоданжФК 03 Дифферданж, 4 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Joseph Philippart.

МСК, 4 тур, Стадион: Stade Joseph Philippart
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Роданж
Отложен
- : -
24 августа 2025
ФК 03 Дифферданж
Превью матча Роданж — ФК 03 Дифферданж

История последних встреч

Роданж
Роданж
ФК 03 Дифферданж
Роданж
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
22.02.2026
Роданж
Роданж
0:6
ФК 03 Дифферданж
ФК 03 Дифферданж
Обзор
26.11.2025
ФК 03 Дифферданж
ФК 03 Дифферданж
2:2
Роданж
Роданж
Обзор
Игры 4 тур
26.11.2025
ФК 03 Дифферданж
2:2
Роданж
Завершен
05.11.2025
ФК 03 Дифферданж
-:-
Роданж
Отложен
24.08.2025
УНА Штрассен
3:0
Петанж
Завершен
24.08.2025
Унион Люксембург
1:1
Женесс Эш
Завершен
24.08.2025
Прогресс
0:1
Виктория Роспорт
Завершен
24.08.2025
Мамер 32
1:2
Ф91 Дюделанж
Завершен
24.08.2025
Кэрьенг
0:3
Свифт Эсперанж
Завершен
24.08.2025
Атерт
0:2
Мондорф-ле-Бен
Завершен
24.08.2025
Роданж
-:-
ФК 03 Дифферданж
Отложен
