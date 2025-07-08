08.07.2025
Смотреть онлайн БСС - Ист Бенгал II 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: БСС — Ист Бенгал II . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
- : -
08 июля 2025
Превью матча БСС — Ист Бенгал II
История последних встреч
БСС
Ист Бенгал II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.07.2025
БСС
0:6
Ист Бенгал II
