Превью матча Мамер 32 — Атерт

Команда Мамер 32 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 19-19. Команда Атерт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-12. Команда Мамер 32 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Атерт забивает 3, пропускает 1.