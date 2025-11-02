Смотреть онлайн Мамер 32 - Атерт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Мамер 32 — Атерт, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Francois Trausch.
Превью матча Мамер 32 — Атерт
Команда Мамер 32 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 19-19. Команда Атерт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-12. Команда Мамер 32 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Атерт забивает 3, пропускает 1.