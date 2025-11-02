Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Мамер 32 - Атерт 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Мамер 32Атерт, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Francois Trausch.

МСК, 12 тур, Стадион: Stade Francois Trausch
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Мамер 32
90+2'
Завершен
1 : 4
02 ноября 2025
Атерт
19'
22'
52'
90+3'
Смотреть онлайн
Atert Атерт icon
19'
Atert Атерт icon
22'
Счет после первого тайма 0:2
Atert Атерт icon
52'
FC Мамер 32 icon
90+2'
Atert Атерт icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
19'
Atert Атерт - 1-ый Гол
22'
Atert Атерт - 2-ой Гол
42'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
52'
Atert Атерт - 3-ий Гол
55'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
86'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
90'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
90+2'
FC Мамер 32 - 4-ый Гол
90+3'
Atert Атерт - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Мамер 32 — Атерт

Команда Мамер 32 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 19-19. Команда Атерт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 25-12. Команда Мамер 32 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Атерт забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
115
90
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
3
6
Игры 12 тур
02.11.2025
ФК 03 Дифферданж
1:0
Петанж
Завершен
02.11.2025
Ф91 Дюделанж
3:1
Свифт Эсперанж
Завершен
02.11.2025
Унион Люксембург
1:1
Кэрьенг
Отменен
02.11.2025
Мамер 32
1:4
Атерт
Завершен
31.10.2025
Роданж
0:0
Прогресс
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA