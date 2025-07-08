08.07.2025
Смотреть онлайн Namibia - Ботсвана 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COSAFA U20 Championship Women: Namibia — Ботсвана . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
18'
Namibia - Угловой
22'
Ботсвана - Угловой
37'
Namibia - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
67'
Namibia - 2-ой Гол
87'
Ботсвана - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Namibia — Ботсвана
История последних встреч
Namibia
Ботсвана
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
Ботсвана
1:0
Namibia
