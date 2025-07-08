Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Namibia - Ботсвана 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COSAFA U20 Championship Women: NamibiaБотсвана . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
COSAFA U20 Championship Women
Namibia
37'
67'
Завершен
2 : 1
08 июля 2025
Ботсвана
87'
Смотреть онлайн
Namibia icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
Namibia icon
67'
Ботсвана icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Namibia - Угловой
22'
Угловой
Ботсвана - Угловой
37'
Namibia - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
67'
Namibia - 2-ой Гол
87'
Ботсвана - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Namibia — Ботсвана

История последних встреч

Namibia
Namibia
Ботсвана
Namibia
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
Ботсвана
Ботсвана
1:0
Namibia
Namibia
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Namibia Namibia
53%
Ботсвана Ботсвана
47%
Атаки
90
76
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
