08.07.2025

Смотреть онлайн Malawi Women U20 - Zimbabwe 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COSAFA U20 Championship Women: Malawi Women U20Zimbabwe . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
COSAFA U20 Championship Women
Malawi Women U20
38'
61'
69'
Завершен
3 : 6
08 июля 2025
Zimbabwe
10'
28'
41'
76'
85'
90+1'
Смотреть онлайн
Zimbabwe icon
10'
Zimbabwe icon
28'
Malawi Women U20 icon
38'
Zimbabwe icon
41'
Счет после первого тайма 1:3
Malawi Women U20 icon
61'
Malawi Women U20 icon
69'
Zimbabwe icon
76'
Zimbabwe icon
85'
Zimbabwe icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:6
Текстовая трансляция
10'
Zimbabwe - 1-ый Гол
16'
Угловой
Malawi Women U20 - Угловой
28'
Zimbabwe - 2-ой Гол
32'
Угловой
Zimbabwe - Угловой
38'
Malawi Women U20 - 3-ий Гол
41'
Zimbabwe - 4-ый Гол
43'
Угловой
Malawi Women U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
60'
Угловой
Zimbabwe - Угловой
61'
Malawi Women U20 - 5-ый Гол
69'
Malawi Women U20 - 6-ый Гол
76'
Zimbabwe - 7-ый Гол
81'
Угловой
Zimbabwe - Угловой
83'
Угловой
Malawi Women U20 - Угловой
85'
Zimbabwe - 8-ый Гол
90+1'
Zimbabwe - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:6

Превью матча Malawi Women U20 — Zimbabwe

Статистика матча

Владение мячом
Malawi Women U20 Malawi Women U20
50%
Zimbabwe Zimbabwe
50%
Атаки
78
85
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
10
9
Комментарии к матчу
