Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Michigan Jaguars FC Women - Michigan Stars Women 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША. В-Лига: Michigan Jaguars FC WomenMichigan Stars Women . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
США. В-Лига
Michigan Jaguars FC Women
21'
28'
72'
Завершен
3 : 1
08 июля 2025
Michigan Stars Women
9'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Michigan Stars Women icon
9'
Michigan Jaguars FC Women icon
21'
Michigan Jaguars FC Women icon
28'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,1
Michigan Jaguars FC Women icon
72'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
9'
Michigan Stars Women - 1-ый Гол
21'
Michigan Jaguars FC Women - 2-ой Гол
28'
Michigan Jaguars FC Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 1,1
50'
Угловой
Michigan Stars Women - Угловой
50'
Угловой
Michigan Stars Women - Угловой
62'
Угловой
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
70'
Угловой
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
72'
Michigan Jaguars FC Women - 4-ый Гол
81'
Угловой
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1

Превью матча Michigan Jaguars FC Women — Michigan Stars Women

Статистика матча

Владение мячом
Michigan Jaguars FC Women Michigan Jaguars FC Women
62%
Michigan Stars Women Michigan Stars Women
38%
Атаки
93
61
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
4 Января
13:30
Трактор Трактор
Динамо Минск Динамо Минск
4 Января
14:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA