08.07.2025
Смотреть онлайн Michigan Jaguars FC Women - Michigan Stars Women 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США. В-Лига: Michigan Jaguars FC Women — Michigan Stars Women . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США. В-Лига
Michigan Jaguars FC Women
21'
28'
72'
Завершен
3 : 1
08 июля 2025
Счет после первого тайма 2:1 : 1,1
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
9'
Michigan Stars Women - 1-ый Гол
21'
Michigan Jaguars FC Women - 2-ой Гол
28'
Michigan Jaguars FC Women - 3-ий Гол
50'
Michigan Stars Women - Угловой
50'
Michigan Stars Women - Угловой
62'
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
70'
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
72'
Michigan Jaguars FC Women - 4-ый Гол
81'
Michigan Jaguars FC Women - Угловой
Превью матча Michigan Jaguars FC Women — Michigan Stars Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
93
61
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу