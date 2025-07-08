Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Yarmanya United FC U21 - ФК Яданарбон U21 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: Yarmanya United FC U21ФК Яданарбон U21 . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
Yarmanya United FC U21
87'
Завершен
1 : 4
08 июля 2025
ФК Яданарбон U21
39'
61'
70'
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Яданарбон U21 icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
ФК Яданарбон U21 icon
61'
ФК Яданарбон U21 icon
70'
Yarmanya United FC U21 icon
87'
ФК Яданарбон U21 icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
8'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
9'
Угловой
Yarmanya United FC U21 - Угловой
15'
Угловой
Yarmanya United FC U21 - Угловой
37'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
37'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
39'
ФК Яданарбон U21 - 1-ый Гол
41'
Угловой
Yarmanya United FC U21 - Угловой
45+2'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
61'
ФК Яданарбон U21 - 2-ой Гол
70'
ФК Яданарбон U21 - 3-ий Гол
71'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
81'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
87'
Yarmanya United FC U21 - 4-ый Гол
90+2'
ФК Яданарбон U21 - 5-ый Гол
90+5'
Угловой
ФК Яданарбон U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0

Превью матча Yarmanya United FC U21 — ФК Яданарбон U21

История последних встреч

Yarmanya United FC U21
Yarmanya United FC U21
ФК Яданарбон U21
Yarmanya United FC U21
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
ФК Яданарбон U21
ФК Яданарбон U21
4:1
Yarmanya United FC U21
Yarmanya United FC U21
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Yarmanya United FC U21 Yarmanya United FC U21
51%
ФК Яданарбон U21 ФК Яданарбон U21
49%
Атаки
36
37
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу
