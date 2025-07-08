08.07.2025
Смотреть онлайн Yarmanya United FC U21 - ФК Яданарбон U21 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Yarmanya United FC U21 — ФК Яданарбон U21 . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Завершен
1 : 4
08 июля 2025
ФК Яданарбон U21
39'
61'
70'
90+2'
ФК Яданарбон U21
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
ФК Яданарбон U21
61'
ФК Яданарбон U21
70'
ФК Яданарбон U21
90+2'
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0
Текстовая трансляция
6'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
8'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
9'
Yarmanya United FC U21 - Угловой
15'
Yarmanya United FC U21 - Угловой
37'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
37'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
39'
ФК Яданарбон U21 - 1-ый Гол
41'
Yarmanya United FC U21 - Угловой
45+2'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
61'
ФК Яданарбон U21 - 2-ой Гол
70'
ФК Яданарбон U21 - 3-ий Гол
71'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
81'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
87'
Yarmanya United FC U21 - 4-ый Гол
90+2'
ФК Яданарбон U21 - 5-ый Гол
90+5'
ФК Яданарбон U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0
Превью матча Yarmanya United FC U21 — ФК Яданарбон U21
История последних встреч
Yarmanya United FC U21
ФК Яданарбон U21
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
ФК Яданарбон U21
4:1
Yarmanya United FC U21
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
36
37
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу