Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Страйкерс (23) - Broadbeach United U23 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Брисбен Страйкерс (23)Broadbeach United U23 . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Брисбен Страйкерс (23)
42'
68'
75'
78'
90+1'
Завершен
5 : 1
08 июля 2025
Broadbeach United U23
81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брисбен Страйкерс (23) icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Брисбен Страйкерс (23) icon
68'
Брисбен Страйкерс (23) icon
75'
Брисбен Страйкерс (23) icon
78'
Broadbeach United U23 icon
81'
Брисбен Страйкерс (23) icon
90+1'
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
15'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
19'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
25'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
31'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
38'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
42'
Брисбен Страйкерс (23) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
66'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
68'
Брисбен Страйкерс (23) - 2-ой Гол
75'
Брисбен Страйкерс (23) - 3-ий Гол
78'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
78'
Брисбен Страйкерс (23) - 4-ый Гол
81'
Broadbeach United U23 - 5-ый Гол
90+1'
Брисбен Страйкерс (23) - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,2

Превью матча Брисбен Страйкерс (23) — Broadbeach United U23

История последних встреч

Брисбен Страйкерс (23)
Брисбен Страйкерс (23)
Broadbeach United U23
Брисбен Страйкерс (23)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.07.2025
Broadbeach United U23
Broadbeach United U23
1:5
Брисбен Страйкерс (23)
Брисбен Страйкерс (23)
Обзор

Статистика матча

Атаки
119
98
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
6 Января
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Января
23:00
Монако Монако
Партизан Партизан
6 Января
21:30
Дрезден Дрезден
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
6 Января
21:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
Валенсия Валенсия
6 Января
22:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Жальгирис Жальгирис
6 Января
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
BC Dubai BC Dubai
6 Января
22:05
Панатинаикос Панатинаикос
Милан Милан
6 Января
22:15
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Реал Мадрид Реал Мадрид
6 Января
22:00
Барселона Барселона
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
6 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA