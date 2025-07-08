08.07.2025
Смотреть онлайн Брисбен Страйкерс (23) - Broadbeach United U23 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Брисбен Страйкерс (23) — Broadbeach United U23 . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Брисбен Страйкерс (23)
42'
68'
75'
78'
90+1'
Завершен
5 : 1
08 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Брисбен Страйкерс (23)
90+1'
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
15'
Broadbeach United U23 - Угловой
19'
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
25'
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
31'
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
38'
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
42'
Брисбен Страйкерс (23) - 1-ый Гол
66'
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
68'
Брисбен Страйкерс (23) - 2-ой Гол
75'
Брисбен Страйкерс (23) - 3-ий Гол
78'
Broadbeach United U23 - Угловой
78'
Брисбен Страйкерс (23) - 4-ый Гол
81'
Broadbeach United U23 - 5-ый Гол
90+1'
Брисбен Страйкерс (23) - 6-ый Гол
Превью матча Брисбен Страйкерс (23) — Broadbeach United U23
История последних встреч
Брисбен Страйкерс (23)
Broadbeach United U23
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.07.2025
Broadbeach United U23
1:5
Брисбен Страйкерс (23)
Статистика матча
Атаки
119
98
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
11
4
