02.11.2025

Смотреть онлайн Ордино - ФК Рейнджерс 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АндорраАндорра - Примера Дивизио: ОрдиноФК Рейнджерс, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Camp De Futbol D'Ordino.

МСК, 7 тур, Стадион: Camp De Futbol D'Ordino
Андорра - Примера Дивизио
Ордино
Отменен
0 : 2
02 ноября 2025
ФК Рейнджерс
4'
44'
FC Ranger's icon
4'
FC Ranger's icon
44'
Счет после первого тайма 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
4'
FC Ranger's - 1-ый Гол
8'
Угловой
FC Ордино - Угловой
9'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
10'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
12'
Угловой
FC Ордино - Угловой
22'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
38'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
41'
Угловой
FC Ranger's - Угловой
44'
FC Ranger's - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
61'
Угловой
FC Ордино - Угловой
68'
Угловой
FC Ордино - Угловой

Превью матча Ордино — ФК Рейнджерс

Статистика матча

Атаки
98
79
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
6
Игры 7 тур
02.11.2025
Пас де ла Каса
0:3
Унио Эспортива Санта-Колома
Завершен
02.11.2025
Ордино
0:2
ФК Рейнджерс
Отменен
Рейтинг UEFA