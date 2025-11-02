02.11.2025
Ордино - ФК Рейнджерс 02.11.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Андорра — Андорра - Примера Дивизио: Ордино — ФК Рейнджерс, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Camp De Futbol D'Ordino.
МСК, 7 тур, Стадион: Camp De Futbol D'Ordino
Андорра - Примера Дивизио
Отменен
0 : 2
02 ноября 2025
ФК Рейнджерс
4'
44'
Текстовая трансляция
2'
FC Ranger's - Угловой
4'
FC Ranger's - 1-ый Гол
8'
FC Ордино - Угловой
9'
FC Ranger's - Угловой
10'
FC Ranger's - Угловой
12'
FC Ордино - Угловой
22'
FC Ranger's - Угловой
38'
FC Ranger's - Угловой
41'
FC Ranger's - Угловой
44'
FC Ranger's - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
61'
FC Ордино - Угловой
68'
FC Ордино - Угловой
Превью матча Ордино — ФК Рейнджерс
Статистика матча
Атаки
98
79
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
6
