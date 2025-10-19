19.10.2025
Смотреть онлайн Пас де ла Каса - Интер Эскальдес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Андорра — Андорра - Примера Дивизио: Пас де ла Каса — Интер Эскальдес, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Andorra Football Federation stadiums.
МСК, 5 тур, Стадион: Andorra Football Federation stadiums
Андорра - Примера Дивизио
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Пас де ла Каса — Интер Эскальдес
Игры 5 тур
Комментарии к матчу