26.10.2025

Смотреть онлайн Hobro IK 2 - Холстебро 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияДания - Датская Серия - Группа 4: Hobro IK 2Холстебро, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ДС Арена.

МСК, 12 тур, Стадион: ДС Арена
Дания - Датская Серия - Группа 4
Hobro IK 2
Отменен
- : -
26 октября 2025
Холстебро
Превью матча Hobro IK 2 — Холстебро

Команда Hobro IK 2 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-18. Команда Холстебро, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 35-14. Команда Hobro IK 2 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Холстебро забивает 4, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Холстебро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Hobro IK 2
Hobro IK 2
Холстебро
Hobro IK 2
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Холстебро
Холстебро
4:1
Hobro IK 2
Hobro IK 2
Обзор
Игры 12 тур
26.10.2025
Hobro IK 2
-:-
Холстебро
Отменен
25.10.2025
АСА Орхус
6:2
Ольборг Фрея
Завершен
25.10.2025
Vorup FB
3:0
Фуглебаккен
Завершен
25.10.2025
Ври
3:2
Фремад 2
Завершен
25.10.2025
Виби
3:3
Норресундби
Завершен
