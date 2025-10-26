Смотреть онлайн Hobro IK 2 - Холстебро 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Дания - Датская Серия - Группа 4: Hobro IK 2 — Холстебро, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ДС Арена.
Превью матча Hobro IK 2 — Холстебро
Команда Hobro IK 2 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-18. Команда Холстебро, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 35-14. Команда Hobro IK 2 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Холстебро забивает 4, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Холстебро, в том матче победу одержали хозяева.