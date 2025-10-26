Превью матча Hobro IK 2 — Холстебро

Команда Hobro IK 2 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-18. Команда Холстебро, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 35-14. Команда Hobro IK 2 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Холстебро забивает 4, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Холстебро, в том матче победу одержали хозяева.