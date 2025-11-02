Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Ольборг Фрея - Ври 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияДания - Датская Серия - Группа 4: Ольборг ФреяВри, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Дания - Датская Серия - Группа 4
Ольборг Фрея
23'
56'
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Ври
66'
Смотреть онлайн
Ольборг Фрея icon
23'
Счет после первого тайма 1:0
Ольборг Фрея icon
56'
Ври icon
66'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Ври - Угловой
12'
Угловой
Ольборг Фрея - Угловой
22'
Угловой
Ври - Угловой
23'
Ольборг Фрея - 1-ый Гол
26'
Угловой
Ври - Угловой
32'
Угловой
Ольборг Фрея - Угловой
37'
Угловой
Ври - Угловой
44'
Угловой
Ври - Угловой
45'
Угловой
Ври - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Ольборг Фрея - 2-ой Гол
66'
Ври - 3-ий Гол
68'
Угловой
Ври - Угловой
75'
Угловой
Ври - Угловой
84'
Угловой
Ольборг Фрея - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Ольборг Фрея — Ври

Команда Ольборг Фрея в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-24. Команда Ври, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-20. Команда Ольборг Фрея в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ври забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Ври, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ольборг Фрея
Ольборг Фрея
Ври
Ольборг Фрея
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.08.2025
Ври
Ври
1:0
Ольборг Фрея
Ольборг Фрея
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ольборг Фрея Ольборг Фрея
41%
Ври Ври
59%
Атаки
95
96
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
2
5
Игры 13 тур
02.11.2025
Ольборг Фрея
2:1
Ври
Завершен
01.11.2025
Норресундби
1:2
Vorup FB
Завершен
01.11.2025
Фуглебаккен
0:3
Hobro IK 2
Завершен
31.10.2025
Фремад 2
3:2
Виби
Завершен
31.10.2025
Холстебро
1:1
АСА Орхус
Завершен
Комментарии к матчу
