Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Дания - Датская Серия - Группа 4 : Ольборг Фрея — Ври , 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Ольборг Фрея — Ври

Команда Ольборг Фрея в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-24. Команда Ври, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-20. Команда Ольборг Фрея в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ври забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Ври, в том матче победу одержали хозяева.