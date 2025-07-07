Фрибет 15000₽
07.07.2025

Смотреть онлайн Barau FC - Викки Турист 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НигерияНациональная лига Нигерии по футболу: Barau FCВикки Турист . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК
Национальная лига Нигерии по футболу
Barau FC
Завершен
0 : 0
07 июля 2025
Викки Турист
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Barau FC - Угловой
10'
Угловой
Викки Турист - Угловой
15'
Угловой
Викки Турист - Угловой
28'
Угловой
Викки Турист - Угловой
35'
Угловой
Викки Турист - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Barau FC - Угловой
49'
Угловой
Barau FC - Угловой
60'
Угловой
Викки Турист - Угловой
77'
Угловой
Barau FC - Угловой
77'
Угловой
Barau FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Barau FC — Викки Турист

История последних встреч

Barau FC
Barau FC
Викки Турист
Barau FC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.11.2025
Barau FC
Barau FC
0:0
Викки Турист
Викки Турист
Обзор

Статистика матча

Атаки
123
110
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
