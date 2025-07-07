07.07.2025
Смотреть онлайн Barau FC - Викки Турист 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Национальная лига Нигерии по футболу: Barau FC — Викки Турист . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
Национальная лига Нигерии по футболу
Завершен
0 : 0
07 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Barau FC - Угловой
10'
Викки Турист - Угловой
15'
Викки Турист - Угловой
28'
Викки Турист - Угловой
35'
Викки Турист - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Barau FC - Угловой
49'
Barau FC - Угловой
60'
Викки Турист - Угловой
77'
Barau FC - Угловой
77'
Barau FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Barau FC — Викки Турист
История последних встреч
Barau FC
Викки Турист
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.11.2025
Barau FC
0:0
Викки Турист
Статистика матча
Атаки
123
110
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу