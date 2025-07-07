07.07.2025
Смотреть онлайн Ёбе Десерт Старс - Дома Юнайтед 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нигерия — Национальная лига Нигерии по футболу: Ёбе Десерт Старс — Дома Юнайтед . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Национальная лига Нигерии по футболу
Ёбе Десерт Старс
59'
81'
Завершен
2 : 1
07 июля 2025
Дома Юнайтед
18'
Счет после первого тайма 0:1
Ёбе Десерт Старс
59'
Ёбе Десерт Старс
81'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
17'
Дома Юнайтед - Угловой
17'
Дома Юнайтед - Угловой
18'
Дома Юнайтед - 1-ый Гол
23'
Ёбе Десерт Старс - Угловой
31'
Ёбе Десерт Старс - Угловой
43'
Ёбе Десерт Старс - Угловой
45+1'
Ёбе Десерт Старс - Угловой
59'
Ёбе Десерт Старс - 2-ой Гол
81'
Ёбе Десерт Старс - 3-ий Гол
88'
Дома Юнайтед - Угловой
Превью матча Ёбе Десерт Старс — Дома Юнайтед
Статистика матча
Атаки
102
116
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
1
