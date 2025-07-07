07.07.2025
Смотреть онлайн Реал Эстели - Матагальпа 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Кубок Никарагуа по футболу: Реал Эстели — Матагальпа . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Никарагуа по футболу
Реал Эстели
16'
Завершен
6 : 4
07 июля 2025
Матагальпа
54'
Реал Эстели
16'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Матагальпа FC
54'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
16'
Реал Эстели - 1-ый Гол
28'
Реал Эстели - Угловой
43'
Реал Эстели - Угловой
43'
Реал Эстели - Угловой
54'
Матагальпа FC - 2-ой Гол
58'
Реал Эстели - Незабитый пенальти
65'
Матагальпа FC - Угловой
66'
Реал Эстели - Угловой
68'
Реал Эстели - Угловой
72'
Матагальпа FC - Угловой
72'
Реал Эстели - Угловой
90+5'
Реал Эстели - Угловой
Превью матча Реал Эстели — Матагальпа
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
58
61
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
2
