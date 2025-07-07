Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн Реал Эстели - Матагальпа 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаКубок Никарагуа по футболу: Реал ЭстелиМатагальпа . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Никарагуа по футболу
Реал Эстели
16'
Завершен
6 : 4
07 июля 2025
Матагальпа
54'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Реал Эстели icon
16'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Матагальпа FC icon
54'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
16'
Реал Эстели - 1-ый Гол
28'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
43'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
43'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
54'
Матагальпа FC - 2-ой Гол
58'
Реал Эстели - Незабитый пенальти
65'
Угловой
Матагальпа FC - Угловой
66'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
68'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
72'
Угловой
Матагальпа FC - Угловой
72'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
90+5'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Реал Эстели — Матагальпа

История последних встреч

Реал Эстели
Реал Эстели
Матагальпа
Реал Эстели
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
24.11.2025
Матагальпа
Матагальпа
1:0
Реал Эстели
Реал Эстели
Обзор
14.09.2025
Реал Эстели
Реал Эстели
2:1
Матагальпа
Матагальпа
Обзор

Статистика матча

Атаки
58
61
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
5 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
5 Января
14:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
5 Января
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Января
13:00
Red Machine U20 Red Machine U20
МХК Спартак МХК Спартак
5 Января
17:00
КооКоо КооКоо
Сайпа Сайпа
5 Января
19:30
Таппара Таппара
ХПК ХПК
5 Января
19:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
5 Января
13:00
Юкурит Юкурит
Лукко Лукко
5 Января
19:30
СКА-Нева СКА-Нева
Барс Барс
5 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA