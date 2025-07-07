Фрибет 15000₽
07.07.2025

Смотреть онлайн Shan Utd U21 - Dagon Star United U21 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: Shan Utd U21Dagon Star United U21 . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
Shan Utd U21
Завершен
0 : 5
07 июля 2025
Dagon Star United U21
29'
36'
55'
57'
71'
Смотреть онлайн
Dagon Star United U21 icon
29'
Dagon Star United U21 icon
36'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Dagon Star United U21 icon
55'
Dagon Star United U21 icon
57'
Dagon Star United U21 icon
71'
Матч закончился со счётом 0:5 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Dagon Star United U21 - Угловой
23'
Угловой
Dagon Star United U21 - Угловой
28'
Угловой
Dagon Star United U21 - Угловой
29'
Dagon Star United U21 - 1-ый Гол
36'
Dagon Star United U21 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
50'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
55'
Dagon Star United U21 - 3-ий Гол
57'
Dagon Star United U21 - 4-ый Гол
63'
Угловой
Dagon Star United U21 - Угловой
71'
Dagon Star United U21 - 5-ый Гол
72'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
90+2'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5 : 2,2

Превью матча Shan Utd U21 — Dagon Star United U21

Статистика матча

Владение мячом
Shan Utd U21 Shan Utd U21
56%
Dagon Star United U21 Dagon Star United U21
44%
Атаки
83
41
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
0
9
Комментарии к матчу
