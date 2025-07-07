07.07.2025
Смотреть онлайн Suruchi Sangha - Measures Club 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Suruchi Sangha — Measures Club . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Завершен
6 : 0
07 июля 2025
Превью матча Suruchi Sangha — Measures Club
Статистика матча
Атаки
109
98
Угловые
5
3
Комментарии к матчу