Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи : Ольборг БК — Б 93 Копенгаген . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

Превью матча Ольборг БК — Б 93 Копенгаген

Команда Ольборг БК в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда Б 93 Копенгаген, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Ольборг БК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Б 93 Копенгаген забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Б 93 Копенгаген, в том матче сыграли вничью.