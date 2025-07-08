Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Ольборг БК - Б 93 Копенгаген 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Ольборг БКБ 93 Копенгаген . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Ольборг БК
Завершен
2 : 2
08 июля 2025
Б 93 Копенгаген
Смотреть онлайн
Превью матча Ольборг БК — Б 93 Копенгаген

Команда Ольборг БК в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда Б 93 Копенгаген, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Ольборг БК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Б 93 Копенгаген забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Б 93 Копенгаген, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Ольборг БК
Ольборг БК
Б 93 Копенгаген
Ольборг БК
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
17.10.2025
Б 93 Копенгаген
Б 93 Копенгаген
2:2
Ольборг БК
Ольборг БК
Обзор
21.09.2025
Ольборг БК
Ольборг БК
3:0
Б 93 Копенгаген
Б 93 Копенгаген
Обзор
Комментарии к матчу
