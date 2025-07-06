06.07.2025
Смотреть онлайн Robina City U23 - Саутc Юнайтед (23) 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL 2 U23: Robina City U23 — Саутc Юнайтед (23) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL 2 U23
Завершен
8 : 2
06 июля 2025
Превью матча Robina City U23 — Саутc Юнайтед (23)
История последних встреч
Robina City U23
Саутc Юнайтед (23)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.07.2025
Саутc Юнайтед (23)
0:4
Robina City U23
Статистика матча
Атаки
109
87
Угловые
4
4
