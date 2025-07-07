Смотреть онлайн Suruchi Sangha - Measurers Club 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Suruchi Sangha — Measurers Club . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
Превью матча Suruchi Sangha — Measurers Club
Команда Suruchi Sangha в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.