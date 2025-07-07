Фрибет 15000₽
07.07.2025

Смотреть онлайн Suruchi Sangha - Measurers Club 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Suruchi SanghaMeasurers Club . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Suruchi Sangha
12'
21'
58'
63'
69'
90+1'
Завершен
6 : 0
07 июля 2025
Measurers Club
Смотреть онлайн
Suruchi Sangha icon
12'
Suruchi Sangha icon
21'
Счет после первого тайма 2:0
Suruchi Sangha icon
58'
Suruchi Sangha icon
63'
Suruchi Sangha icon
69'
Suruchi Sangha icon
90+1'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Measurers Club - Угловой
12'
Suruchi Sangha - 1-ый Гол
19'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
21'
Suruchi Sangha - 2-ой Гол
26'
Угловой
Measurers Club - Угловой
33'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
33'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
49'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
50'
Угловой
Measurers Club - Угловой
56'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
58'
Suruchi Sangha - 3-ий Гол
63'
Suruchi Sangha - 4-ый Гол
69'
Suruchi Sangha - 5-ый Гол
90+1'
Suruchi Sangha - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Suruchi Sangha — Measurers Club

Команда Suruchi Sangha в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.

Статистика матча

Владение мячом
Suruchi Sangha Suruchi Sangha
51%
Measurers Club Measurers Club
49%
Атаки
113
104
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу
