07.07.2025

Смотреть онлайн Рейлвейз - Mohun Bagan SG II 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: РейлвейзMohun Bagan SG II . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Рейлвейз
Завершен
0 : 2
07 июля 2025
Mohun Bagan SG II
6'
90+1'
Смотреть онлайн
Mohun Bagan SG II icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
Mohun Bagan SG II icon
90+1'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
6'
Mohun Bagan SG II - 1-ый Гол
24'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
24'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
38'
Угловой
Railway FC - Угловой
45'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
76'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
76'
Угловой
Mohun Bagan SG II - Угловой
90+1'
Mohun Bagan SG II - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Railway FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Рейлвейз — Mohun Bagan SG II

Команда Рейлвейз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-7. Команда Mohun Bagan SG II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-1. Команда Рейлвейз в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Mohun Bagan SG II забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Рейлвейз Рейлвейз
51%
Mohun Bagan SG II Mohun Bagan SG II
49%
Атаки
125
117
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу
