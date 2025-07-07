Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division : Рейлвейз — Mohun Bagan SG II . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

Превью матча Рейлвейз — Mohun Bagan SG II

Команда Рейлвейз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-7. Команда Mohun Bagan SG II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-1. Команда Рейлвейз в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Mohun Bagan SG II забивает 0, пропускает 0.