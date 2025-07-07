07.07.2025
Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Завершен
0 : 3
07 июля 2025
Police AC
25'
54'
90+2'
Текстовая трансляция
24'
Police AC - Угловой
25'
Police AC - 1-ый Гол
32'
Джордж Телеграф FC - Угловой
32'
Police AC - Угловой
35'
Джордж Телеграф FC - Угловой
45'
Police AC - Угловой
45+5'
Джордж Телеграф FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
48'
Джордж Телеграф FC - Угловой
54'
Police AC - 2-ой Гол
74'
Джордж Телеграф FC - Угловой
90+1'
Джордж Телеграф FC - Угловой
90+2'
Police AC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
115
122
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
1
3
