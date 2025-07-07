Смотреть онлайн РТЦ - БФФ Академия (19) 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бутан — Чемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига: РТЦ — БФФ Академия (19) . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .