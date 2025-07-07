07.07.2025
Смотреть онлайн РТЦ - БФФ Академия (19) 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бутан — Чемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига: РТЦ — БФФ Академия (19) . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига
РТЦ
52'
65'
74'
77'
Завершен
4 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
12'
РТЦ FC - Угловой
23'
РТЦ FC - Угловой
26'
РТЦ FC - Угловой
35'
РТЦ FC - Угловой
38'
БФФ Академия (19) - Угловой
40'
РТЦ FC - Угловой
41'
РТЦ FC - Угловой
42'
РТЦ FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
РТЦ FC - Угловой
49'
РТЦ FC - Угловой
51'
РТЦ FC - Угловой
52'
РТЦ FC - 1-ый Гол
65'
РТЦ FC - 2-ой Гол
69'
РТЦ FC - Угловой
74'
РТЦ FC - 3-ий Гол
77'
РТЦ FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча РТЦ — БФФ Академия (19)
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
99
77
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
18
4
Удары в створ ворот
12
2
Комментарии к матчу