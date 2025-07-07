Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн РТЦ - БФФ Академия (19) 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БутанЧемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига: РТЦБФФ Академия (19) . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига
РТЦ
52'
65'
74'
77'
Завершен
4 : 0
07 июля 2025
БФФ Академия (19)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
РТЦ FC icon
52'
РТЦ FC icon
65'
РТЦ FC icon
74'
РТЦ FC icon
77'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
23'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
26'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
35'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
38'
Угловой
БФФ Академия (19) - Угловой
40'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
41'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
42'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
49'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
51'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
52'
РТЦ FC - 1-ый Гол
65'
РТЦ FC - 2-ой Гол
69'
Угловой
РТЦ FC - Угловой
74'
РТЦ FC - 3-ий Гол
77'
РТЦ FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча РТЦ — БФФ Академия (19)

Статистика матча

Владение мячом
РТЦ РТЦ
56%
БФФ Академия (19) БФФ Академия (19)
44%
Атаки
99
77
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
18
4
Удары в створ ворот
12
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Лада Лада
7 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Амур Амур
7 Января
14:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
7 Января
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
7 Января
14:00
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
7 Января
20:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
7 Января
22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
7 Января
23:15
Парма Парма
Интер Милан Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA