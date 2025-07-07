07.07.2025
Смотреть онлайн South Africa - Eswatini 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COSAFA U20 Championship Women: South Africa — Eswatini . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
COSAFA U20 Championship Women
South Africa
7'
16'
Отменен
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
3'
South Africa - Угловой
7'
South Africa - 1-ый Гол
8'
South Africa - Угловой
16'
South Africa - 2-ой Гол
Превью матча South Africa — Eswatini
Статистика матча
Владение мячом
80%
20%
Атаки
4
4
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
7
0
Комментарии к матчу