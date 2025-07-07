07.07.2025
Смотреть онлайн Замбия U20 - Эсватини (20) 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КОСАФА - Кубок U20: Замбия U20 — Эсватини (20) . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
КОСАФА - Кубок U20
Замбия U20
19'
27'
33'
Завершен
3 : 0
07 июля 2025
Замбия U20
19'
Замбия U20
27'
Замбия U20
33'
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
19'
Замбия U20 - 1-ый Гол
27'
Замбия U20 - 2-ой Гол
33'
Замбия U20 - 3-ий Гол
36'
Эсватини (20) - Угловой
41'
Замбия U20 - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
57'
Замбия U20 - Угловой
87'
Эсватини (20) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Замбия U20 — Эсватини (20)
Статистика матча
Владение мячом
68%
32%
Атаки
103
82
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
10
3
Комментарии к матчу