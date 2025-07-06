Смотреть онлайн AS Laval - Ottawa South United 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Quebec: AS Laval — Ottawa South United . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .