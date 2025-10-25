Превью матча Жилина (19) — ЗП Спорт (19)

Команда Жилина (19) в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 26-6. Команда ЗП Спорт (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-18. Команда Жилина (19) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ЗП Спорт (19) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды ЗП Спорт (19), в том матче победу одержали гостьи.