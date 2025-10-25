Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Жилина (19) - ЗП Спорт (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия - Молодёжная лига: Жилина (19)ЗП Спорт (19), 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Жилина.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Жилина
Словакия - Молодёжная лига
Жилина (19)
18'
29'
43'
49'
67'
75'
90+1'
Завершен
5 : 2
25 октября 2025
ЗП Спорт (19)
Жилина (19) icon
18'
Жилина (19) icon
29'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 icon
43'
Счет после первого тайма 2:1
FK Zeleziarne Podbrezova u19 icon
49'
Жилина (19) icon
67'
Жилина (19) icon
75'
Жилина (19) icon
90+1'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - Угловой
18'
Жилина (19) - 1-ый Гол
25'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
29'
Жилина (19) - 2-ой Гол
32'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
38'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
40'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
43'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
49'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - 4-ый Гол
57'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
67'
Жилина (19) - 5-ый Гол
69'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
75'
Жилина (19) - 6-ый Гол
84'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
90'
Угловой
Жилина (19) - Угловой
90+1'
Жилина (19) - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2

Превью матча Жилина (19) — ЗП Спорт (19)

Команда Жилина (19) в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 26-6. Команда ЗП Спорт (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-18. Команда Жилина (19) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ЗП Спорт (19) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды ЗП Спорт (19), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Жилина (19)
Жилина (19)
ЗП Спорт (19)
Жилина (19)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.05.2025
ЗП Спорт (19)
ЗП Спорт (19)
0:1
Жилина (19)
Жилина (19)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Жилина (19) Жилина (19)
63%
ЗП Спорт (19) ЗП Спорт (19)
37%
Атаки
94
83
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
14
3
