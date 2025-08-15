15.08.2025
Смотреть онлайн Ружомберок (19) - ЗП Спорт (19) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия - Молодёжная лига: Ружомберок (19) — ЗП Спорт (19), 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ружомберок.
МСК, 1 тур, Стадион: Ружомберок
Словакия - Молодёжная лига
Ружомберок (19)
35'
53'
59'
68'
Завершен
2 : 2
15 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Текстовая трансляция
13'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - Угловой
35'
MFK Ружомберок (19) - 1-ый Гол
39'
MFK Ружомберок (19) - Угловой
41'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - Угловой
50'
MFK Ружомберок (19) - Угловой
53'
MFK Ружомберок (19) - 2-ой Гол
59'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - 3-ий Гол
62'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - Угловой
68'
FK Zeleziarne Podbrezova u19 - 4-ый Гол
80'
MFK Ружомберок (19) - Угловой
81'
MFK Ружомберок (19) - Угловой
Превью матча Ружомберок (19) — ЗП Спорт (19)
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
88
94
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
6
5
