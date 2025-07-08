08.07.2025
Смотреть онлайн Куинз Парк Рейнджерс (23) - Оксфорд Сити 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Куинз Парк Рейнджерс (23) — Оксфорд Сити . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
3 : 2
08 июля 2025
Превью матча Куинз Парк Рейнджерс (23) — Оксфорд Сити
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Популярные матчи
Фулхэм
Челси
7 Января
22:30
Манчестер Сити
Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл
Лидс
7 Января
23:15
Парма
Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли
Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15
Лацио
Фиорентина
7 Января
22:45
Борнмут
Тоттенхэм
7 Января
22:30
Кристал Пэлас
Астон Вилла
7 Января
22:30
Торино
Удинезе
7 Января
22:45
Эвертон
Вулвергемптон
7 Января
22:30
Рейтинг