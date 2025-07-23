Смотреть онлайн Перейра - Атлетико Насьональ 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Перейра — Атлетико Насьональ, 3 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hernan Ramirez Villegas. Судить этот матч будет Jose Alexander Ortiz Novoa.
Превью матча Перейра — Атлетико Насьональ
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Alexander Ortiz Novoa (Колумбия).
За последние 13 матчей судья показал 86 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 11 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Jose Alexander Ortiz Novoa назначал пенальти