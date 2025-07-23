Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн Перейра - Атлетико Насьональ 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ПерейраАтлетико Насьональ, 3 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hernan Ramirez Villegas. Судить этот матч будет Jose Alexander Ortiz Novoa.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Hernan Ramirez Villegas
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Перейра
Samy Jr Merheg 7'
Карлос Дарвин Квинтеро 34'
Завершен
2 : 1
23 июля 2025
Атлетико Насьональ
Эдвин Кардона 22'
Смотреть онлайн
Samy Jr Merheg icon
7'
Эдвин Кардона icon
22'
Карлос Дарвин Квинтеро icon
34'
Счет после первого тайма 2:1 : 5,2
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2
Текстовая трансляция
7'
Samy Jr Merheg - 1-ый Гол
14'
Угловой
Перейра - Угловой
14'
Угловой
Перейра - Угловой
18'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
22'
Эдвин Кардона - 2-ой Гол
27'
Угловой
Перейра - Угловой
33'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
34'
Карлос Дарвин Квинтеро - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 5,2
54'
Угловой
Перейра - Угловой
56'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
65'
Угловой
Перейра - Угловой
70'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2

Превью матча Перейра — Атлетико Насьональ

Перейра Перейра
11
Колумбия
Jhon Largacha
15
Колумбия
Santiago Aguilar
13
Колумбия
Yuber Quinones Guerrero
33
Колумбия
Kelvin Osorio
27
Армения
Хорди Монрой
14
Колумбия
Juan David Rios
9
Колумбия
Samy Jr Merheg
31
Колумбия
Edwin Velasco
3
Колумбия
Хосе Моя
1
Уругвай
Сальвадор Ичазо
7
Колумбия
Карлос Дарвин Квинтеро
Тренер
Венесуэла
Рафаэль Дудамель
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
80
Колумбия
Juan Zapata
20
Колумбия
Joan Castro
23
Колумбия
Juan Arias
18
Колумбия
Marino Hinestroza
16
Колумбия
Уильям Тесильо
10
Колумбия
Эдвин Кардона
29
Колумбия
Andres Sarmiento
17
Колумбия
Andres Salazar Osorio
8
Колумбия
Матеус Урибе
9
Колумбия
Альфредо Морелос
1
Колумбия
Давид Оспина
Тренер
Аргентина
Хавьер Марсело Гандольфи

Статистика матча

Владение мячом
Перейра Перейра
41%
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
59%
Атаки
63
79
Угловые
5
4
Фолы
14
13
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Alexander Ortiz Novoa (Колумбия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 86 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.6 за матч) и 11 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Jose Alexander Ortiz Novoa назначал пенальти

Комментарии к матчу
