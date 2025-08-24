Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Энвигадо - Перейра 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ЭнвигадоПерейра, 8 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Polideportivo Sur. Судить этот матч будет Luis Delgado.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Polideportivo Sur
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Энвигадо
Frey Berrio 20'
Завершен
1 : 1
24 августа 2025
Перейра
Марко Хохниер Перез Мурилло 23'
Frey Berrio icon
20'
Марко Хохниер Перез Мурилло icon
23'
Счет после первого тайма 1:1 : 7,4
Матч закончился со счётом 1:1 : 7,4
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Перейра - Угловой
15'
Угловой
Энвигадо - Угловой
20'
Frey Berrio - 1-ый Гол
23'
Марко Хохниер Перез Мурилло - 2-ой Гол
39'
Угловой
Энвигадо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 7,4
47'
Угловой
Энвигадо - Угловой
48'
Угловой
Энвигадо - Угловой
63'
Угловой
Перейра - Угловой
72'
Угловой
Перейра - Угловой
74'
Угловой
Перейра - Угловой
76'
Угловой
Энвигадо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 7,4

Превью матча Энвигадо — Перейра

Энвигадо Энвигадо
18
Колумбия
William Hurtado
6
Колумбия
Julian Palacio
30
Колумбия
Bleiner Agron
21
Колумбия
Edison Lopez
1
Колумбия
Juan Montoya
34
Колумбия
Luiz Diaz
28
Колумбия
Jhon James Gamboa Valencia
15
Колумбия
Steven Cuervo
11
Колумбия
Jhord Bayron Garces
31
Frey Berrio
2
Колумбия
Didier Palacios
Тренер
Колумбия
Andres Orozco
Перейра Перейра
18
Колумбия
Марко Хохниер Перез Мурилло
14
Колумбия
Juan David Rios
80
Колумбия
Omar Albornoz
31
Колумбия
Edwin Velasco
22
Колумбия
Adrian Estacio
33
Колумбия
Kelvin Osorio
1
Уругвай
Сальвадор Ичазо
13
Колумбия
Yuber Quinones Guerrero
7
Колумбия
Карлос Дарвин Квинтеро
15
Колумбия
Santiago Aguilar
21
Колумбия
Walmer Pacheco
Тренер
Венесуэла
Рафаэль Дудамель

История последних встреч

Энвигадо
Энвигадо
Перейра
Энвигадо
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
22.10.2025
Перейра
Перейра
1:0
Энвигадо
Энвигадо
Обзор
07.10.2025
Энвигадо
Энвигадо
2:1
Перейра
Перейра
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Энвигадо Энвигадо
41%
Перейра Перейра
59%
Атаки
53
81
Угловые
5
4
Фолы
11
9
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Delgado (Колумбия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (5 из 16 матчей) Luis Delgado назначал пенальти

