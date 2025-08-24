Смотреть онлайн Энвигадо - Перейра 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Энвигадо — Перейра, 8 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Polideportivo Sur. Судить этот матч будет Luis Delgado.
Превью матча Энвигадо — Перейра
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Delgado (Колумбия).
За последние 16 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (5 из 16 матчей) Luis Delgado назначал пенальти