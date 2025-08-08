Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Юнион Магдалена - Пасто 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Юнион МагдаленаПасто, 6 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sierra Nevada. Судить этот матч будет Jairo Londono.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Sierra Nevada
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Юнион Магдалена
Ricardo Marquez 10'
Завершен
1 : 1
08 августа 2025
Пасто
Yoshan Valois 86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ricardo Marquez icon
10'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,6
Yoshan Valois icon
86'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,6
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
10'
Ricardo Marquez - 1-ый Гол
15'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
16'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,6
52'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
69'
Угловой
Пасто - Угловой
70'
Угловой
Юнион Магдалена - Угловой
86'
Yoshan Valois - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Пасто - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,6

Превью матча Юнион Магдалена — Пасто

Юнион Магдалена Юнион Магдалена
15
Колумбия
Эктор Уррего Хуртадо
21
Колумбия
Ricardo Marquez
24
Колумбия
Fabian Cantillo
3
Уругвай
Nicolas Ramos
28
Колумбия
Jose Mercado
80
Колумбия
Roberto Hinojosa
8
Колумбия
Royscer Rafael Colpa Bolano
10
Sarmiento
1
Аргентина
Joaquin Mattalia
30
Колумбия
Dairon Mosquera
4
Колумбия
David Murillo
Тренер
Колумбия
Алексис Энрике Гарсия Вега
Пасто Пасто
21
Колумбия
Jeferson Rivas Tirado
19
Колумбия
Yoshan Valois
4
Эквадор
Луис Кайседо
31
Колумбия
Хуан Мануэль Валенсия
1
Колумбия
Diego Martinez
17
Колумбия
Felipe Jaramillo
52
Панама
Jose Bernal
23
Колумбия
Joyce Esteban Ossa Rios
70
Колумбия
Freddy Espinal Valverde
24
Аргентина
Andres Alarcon
77
Уругвай
Facundo Bone
Тренер
Колумбия
Камило Аяла

Статистика матча

Владение мячом
Юнион Магдалена Юнион Магдалена
52%
Пасто Пасто
48%
Атаки
71
106
Угловые
5
2
Фолы
14
11
Удары (всего)
8
2
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jairo Londono (Колумбия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 81 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8.1 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Jairo Londono назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Верона Верона
Пиза Пиза
6 Февраля
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Осасуна Осасуна
6 Февраля
23:00
Юкурит Юкурит
КалПа КалПа
6 Февраля
19:30
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Февраля
23:00
Ильвес Ильвес
КооКоо КооКоо
6 Февраля
20:30
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
6 Февраля
22:30
Олимпиакос Олимпиакос
Виртус Болонья Виртус Болонья
6 Февраля
22:15
Мец Мец
Лилль Лилль
6 Февраля
22:45
Лукко Лукко
ТПС ТПС
6 Февраля
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Милан Милан
6 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA