Смотреть онлайн Юнион Магдалена - Пасто 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Юнион Магдалена — Пасто, 6 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sierra Nevada. Судить этот матч будет Jairo Londono.
Превью матча Юнион Магдалена — Пасто
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jairo Londono (Колумбия).
За последние 10 матчей судья показал 81 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8.1 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Jairo Londono назначал пенальти